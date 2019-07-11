EYT'liler bu akşam 21.00'de gündemi sallayacak - 11 Temmuz 2019 Perşembe son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), sosyal medya ağı Twitter'da etiket çalışması düzenleneceğini açıkladı.
Etkinlik, bugün saat 21.00'de başlayacak.
Konuyla ilgili EYT Derneği tarafından bir açıklama yapıldı.
Açıklamada, şunlar denildi:
"EYT bu ülkenin en büyük sorunlarından biridir.
Artık bu mağduriyet çözülmeli, geriye doğru aleyhte işleyen bu kanun ortadan kalkmalı ve bu hukuksuzluğa son verilmelidir."
ulusal.com.tr
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), bugün saat 21.00'de Twitter'da etiket çalışması yapılacağını duyurdu
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), sosyal medya ağı Twitter'da etiket çalışması düzenleneceğini açıkladı.