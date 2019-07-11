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EYT'liler bu akşam 21.00'de gündemi sallayacak - 11 Temmuz 2019 Perşembe son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), bugün saat 21.00'de Twitter'da etiket çalışması yapılacağını duyurdu

EYT'liler bu akşam 21.00'de gündemi sallayacak - 11 Temmuz 2019 Perşembe son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), sosyal medya ağı Twitter'da etiket çalışması düzenleneceğini açıkladı.

Etkinlik, bugün saat 21.00'de başlayacak.

Konuyla ilgili EYT Derneği tarafından bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar denildi:

"EYT bu ülkenin en büyük sorunlarından biridir.

Artık bu mağduriyet çözülmeli, geriye doğru aleyhte işleyen bu kanun ortadan kalkmalı ve bu hukuksuzluğa son verilmelidir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt
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