EYT'liler bu akşam 21.00'de gündemi sallayacak - 25 Temmuz 2019 Perşembe son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) resmi sosyal medya hesabından bu akşam Twitter etiket çalışması yapılacağı açıklandı.
Çalışmanın 21.00'de gerçekleştirileceği belirtildi.
Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar denildi:
"1.10.2008 tarihinde çıkan 5510 sayılı ABO kanunu sonrası emekli olmuş/olacak tüm emekçiler mağdur olmuş, bağlanan maaşlarla geçinmek imkansız hale gelmiştir.
Doğan bu hukuksuzluk ve mağduriyete son verilmelidir."
Çalışma kapsamında binlerce mesaj paylaşılması bekleniyor.
ulusal.com.tr
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) resmi sosyal medya hesabından bu akşam Twitter etiket çalışması yapılacağı açıklandı. Açıklamada, "1.10.2008 tarihinde çıkan 5510 sayılı ABO kanunu sonrası emekli olmuş/olacak tüm emekçiler mağdur olmuş, bağlanan maaşlarla geçinmek imkansız hale gelmiştir." denildi
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) resmi sosyal medya hesabından bu akşam Twitter etiket çalışması yapılacağı açıklandı.