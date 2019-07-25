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EYT'liler bu akşam 21.00'de gündemi sallayacak - 25 Temmuz 2019 Perşembe son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) resmi sosyal medya hesabından bu akşam Twitter etiket çalışması yapılacağı açıklandı. Açıklamada, "1.10.2008 tarihinde çıkan 5510 sayılı ABO kanunu sonrası emekli olmuş/olacak tüm emekçiler mağdur olmuş, bağlanan maaşlarla geçinmek imkansız hale gelmiştir." denildi

EYT'liler bu akşam 21.00'de gündemi sallayacak - 25 Temmuz 2019 Perşembe son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) resmi sosyal medya hesabından bu akşam Twitter etiket çalışması yapılacağı açıklandı.

Çalışmanın 21.00'de gerçekleştirileceği belirtildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, şunlar denildi:

"1.10.2008 tarihinde çıkan 5510 sayılı ABO kanunu sonrası emekli olmuş/olacak tüm emekçiler mağdur olmuş, bağlanan maaşlarla geçinmek imkansız hale gelmiştir.

Doğan bu hukuksuzluk ve mağduriyete son verilmelidir."

Çalışma kapsamında binlerce mesaj paylaşılması bekleniyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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