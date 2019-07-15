EYT'liler bu akşam Türkiye gündemini sarsacak - Son dakika 15 Temmuz 2019 Pazartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, Türkiye gündemini sarsmaya devam edecek. Bu akşam saat 21.00'de yeni etiket çalışmasının yapılacağı açıklandı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Bizler bu mücadeleyi sadece kendimiz için değil, çocuklarımız için, gelecek nesil için de veriyoruz. Gençlerimiz de bu bilinçle, varlık ve destekleriyle bizlere güç veriyorlar." ifadeleri kullanıldı. EYT-SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak da çalışmaya katılım çağrısı yaptı

Yaptığı Twitter etiket etkinlikleriyle Türkiye gündemini sık sık sallayan emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, bu akşam bir etiket çalışmasının daha yapılacağını duyurdu.



Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) resmi Twitter hesabından etkinliğin duyurusu yapıldı.



Duyuruya göre, etiket etkinliği bu akşam saat 21.00'de.



Yapılan açıklamada, şunlar denildi:



"Bizler bu mücadeleyi sadece kendimiz için değil, çocuklarımız için, gelecek nesil için de veriyoruz.



Gençlerimiz de bu bilinçle, varlık ve destekleriyle bizlere güç veriyorlar."



EYT BAŞKANI DA ÇAĞRI YAPTI



EYT-SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak da çalışmaya katılım çağrısı yaptı.



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