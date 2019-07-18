EYT'liler bu numaraları mutlaka not edin - Son dakika 18 Temmuz 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, sosyal güvenlik sorunları için iki numara paylaştı. İşte Özüpak'ın ve Dilek Ete'nin açıklamaları

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, sosyal güvenlik sorunları için iki numara paylaştı.



Özüpak, şu ifadeleri kullandı:



"EYT SYD DERNEĞİ'nin sosyal güvenlik sorunlarında bize destek olan Dilek Ete hanıma yurt dışı borçlanmalarla ilgili sorunlarınızı 0531 955 90 71 ve 0232 446 45 83 nolu telefonlardan arasanız size yardımcı olacaktır.



Derneğimizin yanında olanın yanında olmaya devam ediyoruz."



DİLEK ETE'DEN AÇIKLAMA



Dilek Ete de yaptığı açıklamada "İyilik dostluk kardeşlik yuvası EYT ile tabii ki el ele" ifadelerini kullandı.



ÖZGÜR ERDURSUN DA YARDIMCI OLUYOR



Özüpak, şunları belirtti:



"EYT SYD DERNEĞİ'nin Sosyal Güvenlik sorunlarında bize destek olan sn Özgür Erdursun beye yurt dışı borçlanmalarla ilgili sorunlarınızı 0543 625 5 625 nolu telefondan arasanız size yardımcı olacaktır. Derneğimizin yanında olanın yanında olmaya devam ediyoruz."



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