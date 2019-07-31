EYT'liler bugün de harekete geçiyor - Son dakika 31 Temmuz 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, bugün de Twitter'da harekete geçiyor. Emeklililkte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından yapılan açıklamada "EYT için konuşur konuşur susar, pes ederler dediler. Biz bu mağduriyetle beraber yaşıyoruz. Aklımızdan çıkması mümkün olmayan bir sorun ve hukuksuzluk evlerimizin içinde bize bakıyor. Asla susmayacağız." denildi

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, bugün de Twitter'da harekete geçiyor.



Emeklililkte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), resmi Twitter hesabından bugün etiket çalışması olacağı duyuruldu.



EYT-SYDD'nin açıklaması şu şekilde:



"Twitter Tag Etkiliği



29 Temmuz Pazartesi 21:00



#EYT için konuşur konuşur susar, pes ederler dediler.



Biz bu mağduriyetle beraber yaşıyoruz.



Aklımızdan çıkması mümkün olmayan bir sorun ve hukuksuzluk evlerimizin içinde bize bakıyor.



Asla susmayacağız."



ulusal.com.tr



