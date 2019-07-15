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EYT'liler dikkat! Çok önemli! Mutlaka destek verin - Son dakika 15 Temmuz 2019 Pazartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin başlattığı imza kampanasında hedeflenen 150 bin imzadan 129 bine ulaşıldı. Eksik kalan imzalar için destek çağrısında bulunan Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, "Haklı davamız için tüm #EYT’li kader arkadaşlarımızı imza atmaya davet ediyoruz." açıklaması yaptı

EYT'liler dikkat! Çok önemli! Mutlaka destek verin - Son dakika 15 Temmuz 2019 Pazartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, EYT'liler olarak başlattıkları imza kampanyasındaki son durumu aktardı.

Özüpak, imza sayısının 129 bine ulaştığını ifade etti.

Alper Özüpak, hedefin 150 bin imza olduğunu kaydetti.

Destek verilmesi çağrısında bulunan Özüpak, "Haklı davamız için tüm #EYT’li kader arkadaşlarımızı imza atmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr

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Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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