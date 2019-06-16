Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), yaşadıkları sorunların çözümü için verilen sözlerin tutulmasını bekliyor. Bu konuda mağduriyetlerinin sürdüğünü ifade eden EYT'liler, Twitter'da büyük bir etiket çalışması yaparak seslerini duyuruyorlar. EYT'liler mağduriyetlerinin giderilmesini, siyasilerin seçimler öncesinde verilen sözlerini tutmasını talep ediyor. Bu konuda bir adım atılmadığını ifade eden EYT'liler, mağdur vatandaşlara 23 Haziran İstanbul seçimleri için sandık çağrısında bulunuyor

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT), kendilerine verilen sözlerin tutulmasını istiyor.



Bu kapsamda EYT mağdurları ile vatandaşlar, Twitter'da büyük bir çalışma gerçekleştirdi.



Kullanıcılar, '#EYTyeVerilenSözlerTutulsun' etiketini Türkiye gündemine girmesini sağlayarak üst sıralara yükseltti.



EYT'liler mağduriyetlerinin giderilmesini, siyasilerin seçimler öncesinde verilen sözlerini tutmasını talep ediyor.



Bu konuda bir adım atılmadığını ifade eden EYT'liler, mağdur vatandaşlara 23 Haziran İstanbul seçimleri için sandık çağrısında bulunuyor.



EYT'liler, tepkilerini sandıkta göreceğini söyledi.



ulusal.com.tr