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EYT'liler haykıracak! İşte saat bilgisi - Son dakika 12 Temmuz 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), sosyal medya hesabından bu akşam 21.00'de büyük Twitter etkinliği yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada "Hakkımız için öyle bir haykıracağız ki; bizi duymayan, bilmeyen kimse kalmayacak" denildi

EYT'liler haykıracak! İşte saat bilgisi - Son dakika 12 Temmuz 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), sosyal medya hesabından bu akşam büyük Twitter etkinliği yapılacağını duyurdu.

Etkinliğin bugün saat 21.00'de gerçekleşecek.

Yapılan açıklamada şunlar denildi:

"Bizler bu ülkenin;

Yapı taşlarıyız!

Haklı davası için onuruyla mücadele eden;

#EYT'lileriz!

Hakkımız için öyle bir haykıracağız ki; bizi duymayan, bilmeyen kimse kalmayacak."

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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