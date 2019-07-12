EYT'liler haykıracak! İşte saat bilgisi - Son dakika 12 Temmuz 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), sosyal medya hesabından bu akşam 21.00'de büyük Twitter etkinliği yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada "Hakkımız için öyle bir haykıracağız ki; bizi duymayan, bilmeyen kimse kalmayacak" denildi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), sosyal medya hesabından bu akşam büyük Twitter etkinliği yapılacağını duyurdu.



Etkinliğin bugün saat 21.00'de gerçekleşecek.



Yapılan açıklamada şunlar denildi:



"Bizler bu ülkenin;



Yapı taşlarıyız!



Haklı davası için onuruyla mücadele eden;



#EYT'lileriz!



Hakkımız için öyle bir haykıracağız ki; bizi duymayan, bilmeyen kimse kalmayacak."



ulusal.com.tr



