EYT'liler haykıracak! İşte saat bilgisi - Son dakika 12 Temmuz 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), sosyal medya hesabından bu akşam büyük Twitter etkinliği yapılacağını duyurdu.
Etkinliğin bugün saat 21.00'de gerçekleşecek.
Yapılan açıklamada şunlar denildi:
"Bizler bu ülkenin;
Yapı taşlarıyız!
Haklı davası için onuruyla mücadele eden;
#EYT'lileriz!
Hakkımız için öyle bir haykıracağız ki; bizi duymayan, bilmeyen kimse kalmayacak."
ulusal.com.tr
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), sosyal medya hesabından bu akşam 21.00'de büyük Twitter etkinliği yapılacağını duyurdu. Yapılan açıklamada "Hakkımız için öyle bir haykıracağız ki; bizi duymayan, bilmeyen kimse kalmayacak" denildi
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), sosyal medya hesabından bu akşam büyük Twitter etkinliği yapılacağını duyurdu.