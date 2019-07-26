EYT'liler itiraz etmiş, Bülent Arınç da EYT'lilere yanıt vermişti! İşte Arınç'ın maaşı - 26 Temmuz 2019 Cuma son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyelerinin ne kadar maaş aldığı açıklandı. YİK üyelerinden Mehmet Ali Şahin Habertürk televizyonunda yaptığı açıklamada "Bizim bir talebimiz olmamıştır. 15 bin liradır. Biraz küsuratı var ama 15 bin 130 filan olması lazım. Milletvekillerinin maaşları zaten her zaman tartışılmıştır. Şu anda biz milletvekili değiliz ama eski Meclis Başkanı olarak bize ödenecek bir meblağ da kamuoyunun gündemine gelebilir, olumlu olumsuz sözler söylenebilir. Bunları da anlayışla karşılamak lazım" dedi

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Yüksek İstişare Kurulu (YİK), üyelerinin maaşlarının ne kadar olduğu bir süredir tartışma konusu olmuştu.



Sosyal medyada ve basında YİK üyelerinin 13 bin veya 18 bin TL gibi maaş aldıkları iddia ediliyordu. YİK üyelerinden Mehmet Ali Şahin Habertürk televizyonuna konuk oldu ve bu durum hakkında açıklamalar yaptı.



YİK ÜYELERİNİN MAAŞLARI AÇIKLANDI



YİK üyelerinden Mehmet Ali Şahin yaptığı açıklamalarında YİK üyelerinin maaşının 15 bin TL olduğunu ifade etti.



Şahin, şunları söyledi:



"Bu kurumun çalışma usul ve esasları ne olacak, hangi zaman diliminde geleceğiz ve gündemi ne olacak, bunları konuştuk. Çıkan kararnamede kurulun usul ve esasları Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek, yapılacak ödemeleri de ayrıca Cumhurbaşkanı belirleyecek diyor. Kendi takdiridir.



Bizim bir talebimiz olmamıştır. 15 bin liradır. Biraz küsuratı var ama 15 bin 130 filan olması lazım. Milletvekillerinin maaşları zaten her zaman tartışılmıştır. Şu anda biz milletvekili değiliz ama eski Meclis Başkanı olarak bize ödenecek bir meblağ da kamuoyunun gündemine gelebilir, olumlu olumsuz sözler söylenebilir. Bunları da anlayışla karşılamak lazım."



"BURS OLARAK VERİYORUM"



Mehmet Ali Şahin açıklamalarının devamında aldığı maaşını bir yüksek lisans öğrencisine burs olarak verdiğini de ifade etti. Buna ilişkin Şahin açıklamalarında "Ben bunu alıyorum, yurt dışında uluslararası ticaret hukuku alanında yüksek lisans yapan bir gencimize tamamını aktarıyorum. Kendime bir tek kuruş almadan oraya aktarıyorum. İlk maaşımı aldım ve aktardım." dedi.



NE OLMUŞTU



Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeleri Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin ile Yıldırım Akbulut, bir saat süren bir toplantı gerçekleştirdiği, üyelere imzalatılan ilk sözleşmede maaşın 13 bin lira olarak belirlendiği, daha sonra ise 18 bin liraya çıkartıldığı iddia edilmişti.



Bu zamla ilgili tartışmalarla ilgili olarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, kendilerinini yapılan zama itiraz ettiklerini açıklamıştı.



Alper Özüpak, konuyla ilgili "Biz yapılan zama itiraz ettik, YİK üyesi Bülent beyin bize cevabı, fikrimizi söyledik diye edepsiz olduk. 'Benim ne alacağımı ben düşünmüyorum ki nitekim bazı edepsizler bunun üzerine yorum yapsınlar. Milletvekili ne kadar alıyor, emeklisi ne kadar maaş alıyor seni ne ilgilendiriyor kardeşim?' Bülent Arınç" ifadelerini kullanmıştı.



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