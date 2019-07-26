Onlarca gözaltı var
Onlarca gözaltı var
Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari'de 8 terörist etkisiz hale getirildi
ABD'den S-400 açıklaması
ABD'den S-400 açıklaması
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

EYT'liler itiraz etmiş, Bülent Arınç da EYT'lilere yanıt vermişti! İşte Arınç'ın maaşı - 26 Temmuz 2019 Cuma son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyelerinin ne kadar maaş aldığı açıklandı. YİK üyelerinden Mehmet Ali Şahin Habertürk televizyonunda yaptığı açıklamada "Bizim bir talebimiz olmamıştır. 15 bin liradır. Biraz küsuratı var ama 15 bin 130 filan olması lazım. Milletvekillerinin maaşları zaten her zaman tartışılmıştır. Şu anda biz milletvekili değiliz ama eski Meclis Başkanı olarak bize ödenecek bir meblağ da kamuoyunun gündemine gelebilir, olumlu olumsuz sözler söylenebilir. Bunları da anlayışla karşılamak lazım" dedi

EYT'liler itiraz etmiş, Bülent Arınç da EYT'lilere yanıt vermişti! İşte Arınç'ın maaşı - 26 Temmuz 2019 Cuma son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Cumhurbaşkanlığı bünyesinde kurulan Yüksek İstişare Kurulu (YİK), üyelerinin maaşlarının ne kadar olduğu bir süredir tartışma konusu olmuştu. 

Sosyal medyada ve basında YİK üyelerinin 13 bin veya 18 bin TL gibi maaş aldıkları iddia ediliyordu. YİK üyelerinden Mehmet Ali Şahin Habertürk televizyonuna konuk oldu ve bu durum hakkında açıklamalar yaptı.

YİK ÜYELERİNİN MAAŞLARI AÇIKLANDI

YİK üyelerinden Mehmet Ali Şahin yaptığı açıklamalarında YİK üyelerinin maaşının 15 bin TL olduğunu ifade etti.

Şahin, şunları söyledi:

"Bu kurumun çalışma usul ve esasları ne olacak, hangi zaman diliminde geleceğiz ve gündemi ne olacak, bunları konuştuk. Çıkan kararnamede kurulun usul ve esasları Cumhurbaşkanı'nca belirlenecek, yapılacak ödemeleri de ayrıca Cumhurbaşkanı belirleyecek diyor. Kendi takdiridir.

Bizim bir talebimiz olmamıştır. 15 bin liradır. Biraz küsuratı var ama 15 bin 130 filan olması lazım. Milletvekillerinin maaşları zaten her zaman tartışılmıştır. Şu anda biz milletvekili değiliz ama eski Meclis Başkanı olarak bize ödenecek bir meblağ da kamuoyunun gündemine gelebilir, olumlu olumsuz sözler söylenebilir. Bunları da anlayışla karşılamak lazım."

"BURS OLARAK VERİYORUM"

Mehmet Ali Şahin açıklamalarının devamında aldığı maaşını bir yüksek lisans öğrencisine burs olarak verdiğini de ifade etti. Buna ilişkin Şahin açıklamalarında "Ben bunu alıyorum, yurt dışında uluslararası ticaret hukuku alanında yüksek lisans yapan bir gencimize tamamını aktarıyorum. Kendime bir tek kuruş almadan oraya aktarıyorum. İlk maaşımı aldım ve aktardım." dedi.

NE OLMUŞTU

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeleri Bülent Arınç, Köksal Toptan, Cemil Çiçek, Mehmet Ali Şahin ile Yıldırım Akbulut, bir saat süren bir toplantı gerçekleştirdiği, üyelere imzalatılan ilk sözleşmede maaşın 13 bin lira olarak belirlendiği, daha sonra ise 18 bin liraya çıkartıldığı iddia edilmişti.

Bu zamla ilgili tartışmalarla ilgili olarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, kendilerinini yapılan zama itiraz ettiklerini açıklamıştı.

Alper Özüpak, konuyla ilgili "Biz yapılan zama itiraz ettik, YİK üyesi Bülent beyin bize cevabı, fikrimizi söyledik diye edepsiz olduk. 'Benim ne alacağımı ben düşünmüyorum ki nitekim bazı edepsizler bunun üzerine yorum yapsınlar. Milletvekili ne kadar alıyor, emeklisi ne kadar maaş alıyor seni ne ilgilendiriyor kardeşim?' Bülent Arınç" ifadelerini kullanmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #bülent arınç #cumhurbaşkanlığı #yik #yüksek istişare kurulu
İlişkili Haberler
SGK'dan emeklilik yaşı açıklaması yapıldı - Son dakika 26 Temmuz 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması
SGK'dan emeklilik yaşı açıklaması yapıldı - Son dakika 26 Temmuz 2019 Cuma emeklilikte yaşa takılanlar EYT açıklaması
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Bursa İl Müdürü Erhan Karaca, emeklilik yaşıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Karaca, Türkiye'de emeklilik yaşının geç olmadığını söyledi
Bülent Arınç'tan EYT'lilere yanıt - 7 Temmuz 2019 Pazar son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri
Bülent Arınç'tan EYT'lilere yanıt - 7 Temmuz 2019 Pazar son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri
Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç ve diğer kurul üyelerine yapılan zam tartışmaları sürerken EYT'lilerden konuyla ilgili bir açıklama geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, kendilerinini yapılan zama itiraz ettiklerini söyledi. Özüpak, konuya ilişkin "Biz yapılan zama itiraz ettik, YİK üyesi Bülent beyin bize cevabı, fikrimizi söyledik diye edepsiz olduk. 'Benim ne alacağımı ben düşünmüyorum ki nitekim bazı edepsizler bunun üzerine yorum yapsınlar. Milletvekili ne kadar alıyor, emeklisi ne kadar maaş alıyor seni ne ilgilendiriyor kardeşim?' Bülent Arınç" ifadelerini kullandı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.