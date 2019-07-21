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EYT'liler o hakkından da olmuştu! SGK uzmanı, bundan sonra ne olacağını açıkladı - Son dakika 21 Temmuz 2019 Pazar emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Özgür Erdursun, "Bireysel Emeklilik diye bir sistem yoktur!!! Bireysel tasarruf sistemi vardır! İki emeklilik biri SGK diğeri Bireysel Emeklilik açıklamaları tam bir aldatmacadır...İnanmayın. Herkes kıdem tazminatı alamıyor diyerek kıdem tazminatı fona devredilecek Milletin elindeki haklarda güzel sözler söylenerek ellerinden alınacak" dedi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdursun, dün yaptığı açıklamada, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar, Emeklilik hakkı beklerken Kıdem Tazminatındanda oldu" demişti

EYT'liler o hakkından da olmuştu! SGK uzmanı, bundan sonra ne olacağını açıkladı - Son dakika 21 Temmuz 2019 Pazar emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Sosyal Güvenlik Uzmanı ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) Özgür Erdursun, önemli bir uyarıda bulundu.

Erdursun, şunları aktardı:

"Bireysel Emeklilik diye bir sistem yoktur!!! Bireysel tasarruf sistemi vardır! İki emeklilik biri SGK diğeri Bireysel Emeklilik açıklamaları tam bir aldatmacadır...İnanmayın

Herkes kıdem tazminatı alamıyor diyerek kıdem tazminatı fona devredilecek Milletin elindeki haklarda güzel sözler söylenerek ellerinden alınacak...

Vatandaşı mağdur edecek yasalar jet hızıyla görüşülüyor, kabul ediliyor, onaylanıyor...Yurtdışı Borçlanması hakkındaki kanun Cumhurbaşkanı tarafından onaylandı. Son müracaat günü belli oldu: 31 Temmuz 2019

2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. 4 yılda 4,3 milyon kişiye iş bulunacakmış, son 1 yılda 1 milyon kişi işsiz kaldı, böyle giderse bırakın iş bulmayı en az 4 milyon kişi işsiz kalır...!

Elinde TC kimliği olan 2 yetim;1.10.2008 öncesi Babası ölen kız çocuğu, öğrenci erkek çocuğu babanın 900 prim günü ile yoksa askerlik borçlanması  ile yetim maaşı alırken, 1.10.2008 ve sonrasında bu durumda olan yetim çocuklar 900 gün varsa yetim maaşı alır yoksa alamaz...!

Yıllarca emeklilik hayali kuranlar rahat bir hayat sizi bekliyor! Asgari ücretle 25 yıl çalışan ortalama 1350-1400₺ emekli maaşı ve 63.000₺ tazminat alır...

Askerliğini yapan tüm erkeklerin askerlik borçlanması yapma hakkı var, doğum yapan tüm annelerin doğum borçlanması yapma hakkı yok!"

DÜN NE DEMİŞTİ

Sosyal Güvenlik Uzmanı Erdursun, dün yaptığı açıklamada, "Emeklilikte Yaşa Takılanlar, Emeklilik hakkı beklerken Kıdem Tazminatındanda oldu" demişti

ulusal.com.tr



Etiketler; #özgür erdursun #sgk #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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