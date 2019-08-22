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EYT'liler saat 21'de Türkiye gündemini sallayacak - Son dakika 22 Ağustos 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler saat 21.00'de büyük bir etiket çalışması yapacak. Daha önceki çalışmaları çok ses getiren etkinlik için Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği tarafından yapılan açıklamada "Haklı davamızın yılmaz bekçileriyiz. Her gün çığ gibi büyüyoruz" denildi

EYT'liler saat 21'de Türkiye gündemini sallayacak - Son dakika 22 Ağustos 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, saat 21.00'de Türkiye gündemine oturacak.

Yapılacak etiket çalışması için Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, şunlar denildi:

"22 Ağustos Perşembe 21:00

#EYT’liyiz Her Yerdeyiz.

Haklı davamızın yılmaz bekçileriyiz.

Her gün çığ gibi büyüyoruz.

Yolumuzun taşlı, engebeli olduğunu biliyorduk.

Ancak bu engelleri hep beraber aşacağımızı da biliyoruz.

Durmayacağız!"

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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