EYT'liler sosyal medyayı yerinden oynatacak! Bu saatte hazır olun - 16 Temmuz 2019 Salı son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, sosyal medyada büyük etiket çalışması yapacak. Bu akşam saat 21.00'de çalışma kapsamında binlerce mesaj atılması bekleniyor

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor. Bu çerçevede bugün Twitter etiket çalışması yapılacak.



Konuyla ilgili Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) hesabından duyuru yapıldı.



Duyuruda, çalışmanın bugün saat 21.00'de yapılacağı belirtildi.



EYT-SYDD'nin açıklamasında şunlar denildi:



"#EmeklilikteYaşaTakılanlar olarak haklı davamız için yıllardır her alanda mücadele ediyoruz.



Tüm mağdur kitleleri kucaklayan, örnek olan ve önderlik eden bu onurlu mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz."



ulusal.com.tr



