Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
Feci kaza: Ölü ve yaralılar var
1 asker şehit oldu
1 asker şehit oldu
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'ye tepki
CANLI YAYIN
CANLI YAYIN

EYT'liler sosyal medyayı yerinden oynatacak! Bu saatte hazır olun - 16 Temmuz 2019 Salı son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, sosyal medyada büyük etiket çalışması yapacak. Bu akşam saat 21.00'de çalışma kapsamında binlerce mesaj atılması bekleniyor

EYT'liler sosyal medyayı yerinden oynatacak! Bu saatte hazır olun - 16 Temmuz 2019 Salı son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor. Bu çerçevede bugün Twitter etiket çalışması yapılacak.

Konuyla ilgili Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) hesabından duyuru yapıldı.

Duyuruda, çalışmanın bugün saat 21.00'de yapılacağı belirtildi.

EYT-SYDD'nin açıklamasında şunlar denildi:

"#EmeklilikteYaşaTakılanlar olarak haklı davamız için yıllardır her alanda mücadele ediyoruz.

Tüm mağdur kitleleri kucaklayan, örnek olan ve önderlik eden bu onurlu mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.