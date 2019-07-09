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EYT'lilerden AK Parti hamlesi - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

EYT'lilerden AK Parti hamlesi geldi. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar, bugün AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un meclis makamının arayarak AK Parti'nin teklif edeceği ekonomi paketine EYT'nin mağduriyetinin giderileceği bir düzenleme yapılmasını talep edecek

EYT'lilerden AK Parti hamlesi - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'li vatandaşlardan AK Parti hamlesi geldi. Eşref Daşgüleç'in başlattığı kampanya çerçevesinde AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş'un meclis makamının aranması istendi.

Muş'un makamının telefon numaralarının paylaşıldığı açıklamada AK Parti'nin teklif edeceği ekonomi paketine EYT'nin mağduriyetinin giderileceği bir düzenleme yapılmasının talep edileceği belirtildi.

Açıklama şu şekilde:

"ARKADAŞLAR; ÖNCELİKLE BUGÜN YAPTIĞIMIZ TELEFON ETKİNLİĞİNE DESTEK VERDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ. BUGÜNKÜ ETKİNLİĞİMİZ ÇOK KATILIMLIYDI

SALI GÜNÜ YİNE AYNI SAATLER ARASINDA (09:00-18-00), AK PARTİ GRUP BASKANVEKİLİ MEHMET MUŞ'UN MECLİS MAKAMI

0.312.420.65.34

0.312.420.65.35

ARANARAK, MECLİS GENEL KURULUNDA GÖRÜŞÜLMESİ BEKLENEN "EKONOMİK PAKETE" EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLARIN MAĞDURİYETİNİN GİDERİLMESİ İÇİN BİR DÜZENLEME YAPILMASINI TALEP EDECEĞİZ. BU HABERE DAYANAK OLARAK

HABER İÇERİĞİNİ VEREBİLİRSİNİZ. LÜTFEN HAKKIMIZ İÇİN DESTEK

NOT: LÜTFEN KÜFÜR VE HAKARET İÇEREN İFADELER KULLANMAYIN."

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #ak parti
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