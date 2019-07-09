EYT'lilerden AK Parti hamlesi - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, "EYT mücadelesi güçlenip, sesimiz yükseldikçe ne yazık ki ben de hak etmediğim söylemler ve saldırıların muhatabı oluyorum. Biz bu mücadeleyi her zaman demokratik çerçevede yürüttük, ben dahil hiçbir EYT’linin bugüne kadar haddini aşan, taşkınlığa varan tek bir hareketi görülmemiş, duyulmamıştır. Bizler yaptığı mitinglerde çöp bırakmamak için mitinge çöp poşeti ile gelecek kadar saygın bir kitleyiz. Ama sanırım hiç konuşmayıp, susmamız isteniyor. Ülkemin yöneticilerine yani muhataplarımıza karşı hiçbir zaman saygı sınırlarını aşan bir davranış sergilemedim, sergilemem. Her zaman bizi bizden dinleyin deyip, randevu alma çabası içinde oldum, fırsat buldukça dosyalarımızı arz ettim. Ancak EYT’lilerin bu haklı mücadelesinde sesleri yükseldikçe, bana karşı yapılan karalama ve yıpratma politikaları da ne yazık ki arttı." dedi