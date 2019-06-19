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EYT'lilerden AK Parti'nin açıklamasına sert yanıt - Son dakika 19 Haziran 2019 emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı AK Partili Faruk Çelik'in EYT açıklamasına verdiği yanıtta "Bakan Çelik ile geçmiş dönemde çok görüşmeler yapıldı ama maalesef sonuç alınamadı. Doğru söylediği bir şey var. 'EYT'yi kimse dogru dürüst bilmiyor' Bilenler de sahip çıkmıyor. Biz haklılığımızı biliyoruz. Sonuna sonuç alana kadar mücadeleye devam ediyoruz." dedi

EYT'lilerden AK Parti'nin açıklamasına sert yanıt - Son dakika 19 Haziran 2019 emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı AK Partili Faruk Çelik'in EYT açıklamasına yanıt verdi.

Alper Özüpak, şunları belirtti:

"Bakan Çelik ile geçmiş dönemde çok görüşmeler yapıldı ama maalesef sonuç alınamadı.

Doğru söylediği bir şey var.

'EYT'yi kimse dogru dürüst bilmiyor'

Bilenler de sahip çıkmıyor.

Biz haklılığımızı biliyoruz.

Sonuna sonuç alana kadar mücadeleye devam ediyoruz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #ak parti #Faruk Çelik
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