EYT'lilerden AK Partili Bülent Arınç'a yanıt - 5 Temmuz 2019 Cuma son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, "Benim ödediğim vergiden maaş alacak ama maaşına yapılan zammı eleştirdim diye bana edepsiz deme basitliği göstereceksin. Ancak işsiz kaldığı için utancından evine gidemeyip intihar eden babayı es geçerek utanmadan böyle bir savunma yapacaksın. Ben edepsizim haa.. hadi oradan hadsiz... Bülent Arınç.." ifadelerini kullandı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak'ın "Biz yapılan zama itiraz ettik, YİK üyesi Bülent beyin bize cevabı, fikrimizi söyledik diye edepsiz olduk. 'Benim ne alacağımı ben düşünmüyorum ki nitekim bazı edepsizler bunun üzerine yorum yapsınlar. Milletvekili ne kadar alıyor, emeklisi ne kadar maaş alıyor seni ne ilgilendiriyor kardeşim?' Bülent Arınç" ifadeleri sonrası EYT'lilerden Arınç'a yanıt geldi.



"HADİ ORADAN HADSİZ"



EYT-SYDD Başkan Yardımcısı Mustafa Avcı, şu ifadeleri kullandı:



"Benim ödediğim vergiden maaş alacak ama maaşına yapılan zammı eleştirdim diye bana edepsiz deme basitliği göstereceksin.



Ancak işsiz kaldığı için utancından evine gidemeyip intihar eden babayı es geçerek utanmadan böyle bir savunma yapacaksın.



Ben edepsizim haa..



Hadi oradan hadsiz...



Bülent Arınç.."



ulusal.com.tr



