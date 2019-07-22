EYT'lilerden Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'un emeklilik açıklamasına tepki yağıyor - Son dakika 22 Temmuz 2019 Pazartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı emeklilik açıkalmasına, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerden tepki yağdı. EYT'li bir vatandaş, hükümetin iş verenin yanında işçiyi hiç düşünmediğini belirtti. Bir EYT'li yurttaş da "2023 seçimlerinde bunlara gereken cevabı vereceğiz inşallah" ifadelerini kullandı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yaptığı emeklilik açıkalmasına, emeklilikte yaşa takılanlar EYT'lilerden tepki yağdı.



EYT'li bir vatandaş, hükümetin iş verenin yanında işçiyi hiç düşünmediğini belirtti.



Bir EYT'li yurttaş da "2023 seçimlerinde bunlara gereken cevabı vereceğiz inşallah" ifadelerini kullandı.



Çok sayıda EYT'liden bakanın açıklamalarına tepki geldi.



BAKAN SELÇUK NE DEMİŞTİ



CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in yazılı soru önergesine yanıt veren Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, emekli, dul ve yetimlere ödenmekte olan aylıkların, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 55 inci maddesi gereği her yılın Ocak ve Temmuz ödeme tarihlerinden geçerli olmak üzere, bir önceki altı aylık döneme göre Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan en son temel yıllık tüketici fiyatları genel endeksindeki değişim oranı kadar artırıldığını söylemişti.



Bakan Selçuk, memur emeklilerinin aylıklarının ise, Toplu Sözleşme görüşmeleri sonucunda tespit edilen artış oranları/katsayılarnın esas alınarak artırılmakta olduğunu, enflasyon farkının oluşması halinde ise ayrıca artış uygulandığı bilgisini vermişti.



Bakan Zehra Zümrüt Selçuk şunları söylemişti:



"2003 yılından başlamak üzere gerek seyyanen, gerekse oransal yapılan artışlarla emeklilere büyüyen ve gelişen ülke ekonomisinden pay verilmesi sağlanmıştır. 2002-2018 dönemi arasında emekli aylıklarına enflasyonun üzerinde reel olarak artış sağlanmıştır. En düşük emekli aylığının 1000 TL'den az olmaması hususu ilk kez 1. 100 Günlük Eylem Planında yer almıştır. Bu kapsamda 30 Kasım 2018 tarihinde milletvekilleri tarafından kanun teklifi verilmiş ve teklif 17 Ocak 2019 tarihinde kanunlaşmıştır. Hâlihazırda, 5510 sayılı Kanun'un Ek 19 uncu maddesi uyarınca, en düşük emekli maaşı 1.000'den az olamamaktadır"



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