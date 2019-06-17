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EYT'lilerden Binali Yıldırım'a mesaj -17 Haziran 2019 son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, Binali Yıldırım ile ilgili "Bedava İnternet verip Netflix’te beleşe film izleyin diyen @by zaten çocuklarımız evde bunu yapıyorlar iş verinde evden çıksınlar" paylaşımı yaptı

EYT'lilerden Binali Yıldırım'a mesaj -17 Haziran 2019 son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım'a vaatlerine dair bir mesaj paylaştı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, açıklama yaptı.

Özüpak, şunları ifade etti:

"Bedava İnternet verip Netflix’te beleşe film izleyin diyen @by zaten çocuklarımız evde bunu yapıyorlar iş verinde evden çıksınlar

Gelecekten korkar olduk

Emeklilik yok

Aylıklar yaşam standartlarının altında

Gençler umutsuz

Türkiye’de genç nüfus işsizlik oranı: %26,7"

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar #binali yıldırım #netflix #cumhur ittifakı #ak parti #istanbul
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