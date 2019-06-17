Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım'a vaatlerine dair bir mesaj paylaştı.
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, açıklama yaptı.
Özüpak, şunları ifade etti:
"Bedava İnternet verip Netflix’te beleşe film izleyin diyen @by zaten çocuklarımız evde bunu yapıyorlar iş verinde evden çıksınlar
Gelecekten korkar olduk
Emeklilik yok
Aylıklar yaşam standartlarının altında
Gençler umutsuz
Türkiye’de genç nüfus işsizlik oranı: %26,7"
ulusal.com.tr
Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, Binali Yıldırım ile ilgili "Bedava İnternet verip Netflix’te beleşe film izleyin diyen @by zaten çocuklarımız evde bunu yapıyorlar iş verinde evden çıksınlar" paylaşımı yaptı
Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım'a vaatlerine dair bir mesaj paylaştı.