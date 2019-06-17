Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, Binali Yıldırım ile ilgili "Bedava İnternet verip Netflix’te beleşe film izleyin diyen @by zaten çocuklarımız evde bunu yapıyorlar iş verinde evden çıksınlar" paylaşımı yaptı

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler, Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı AK Partili Binali Yıldırım'a vaatlerine dair bir mesaj paylaştı.



Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, açıklama yaptı.



Özüpak, şunları ifade etti:



"Bedava İnternet verip Netflix’te beleşe film izleyin diyen @by zaten çocuklarımız evde bunu yapıyorlar iş verinde evden çıksınlar



Gelecekten korkar olduk



Emeklilik yok



Aylıklar yaşam standartlarının altında



Gençler umutsuz



Türkiye’de genç nüfus işsizlik oranı: %26,7"



ulusal.com.tr



