EYT'lilerden oluşan bir heyetin görüşme gerçekleştirdiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok yakın isimlerden biri olan Sakarya milletvekili adayı Cihan Saraç, Ankara'daki büyük emeklilikte yaşa takılanlar mitingine sayılı günler kala açıklama yaptı. Saraç, EYT'lilerin taleplerini yetkililere ilettiğini söyledi. Cihan Saraç, "Bize gelen EYT temsilcilerimizi ve istekleri ve düşüncelerini zaten hem ulusal medyaya yansıdı hem de yetkililere ilettik. Bundan şüpheniz olmasın. Bunun da takipçisi olacağımızı buradan size müjdesini veriyorum. Güzel gelişmeler olacağına da inanıyorum" dedi