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EYT'lilerden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj verildi! İşte ayrıntılar - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) bir vatandaş, tepkisini dile getirdi, Erdoğan'dan çözüm istedi. EYT'li yurttaş, "Nasıl olur da yıllarca verdiğimiz emeklerimizi yok sayarak bizi yok sayarsınız? Bu ülkeye hizmet veren biz #EYT lilerin Suriyeliler kadar da mı değeri yok? #emeklilikteyașatakılanlar olarak bize karşı bu tutumunuzu asla ve kesinlikle kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı

EYT'lilerden Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj verildi! İşte ayrıntılar - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çözüm istiyor.

EYT'liler, sosyal medyadan etiket çalışması yaparak mağduriyetlerini dile getiriyor.

Çok sayıda paylaşım yapılırken, EYT'liler sorunlarının çözümü konusunda sürekli talepte bulunuyor.

EYT'li bir vatandaş, sosyal medyadan tepkisini dile getirdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çözüm istedi.

EYT'li yurttaş, şunları ifade etti:

"Nasıl olur da yıllarca verdiğimiz emeklerimizi yok sayarak bizi yok sayarsınız

Bu ülkeye hizmet veren biz #EYT lilerin Suriyeliler kadar da mı değeri yok?

#emeklilikteyașatakılanlar olarak bize karşı bu tutumunuzu asla ve kesinlikle kabul etmiyorum

Çözüm istiyoruz @RTErdogan"

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #erdoğan #eyt
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