Emeklilikte yaşa takılan (EYT) bir vatandaş, tepkisini dile getirdi, Erdoğan'dan çözüm istedi. EYT'li yurttaş, "Nasıl olur da yıllarca verdiğimiz emeklerimizi yok sayarak bizi yok sayarsınız? Bu ülkeye hizmet veren biz #EYT lilerin Suriyeliler kadar da mı değeri yok? #emeklilikteyașatakılanlar olarak bize karşı bu tutumunuzu asla ve kesinlikle kabul etmiyorum" ifadelerini kullandı

Emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşlar, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan çözüm istiyor.



EYT'liler, sosyal medyadan etiket çalışması yaparak mağduriyetlerini dile getiriyor.



Çok sayıda paylaşım yapılırken, EYT'liler sorunlarının çözümü konusunda sürekli talepte bulunuyor.



EYT'li bir vatandaş, sosyal medyadan tepkisini dile getirdi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çözüm istedi.



EYT'li yurttaş, şunları ifade etti:



"Nasıl olur da yıllarca verdiğimiz emeklerimizi yok sayarak bizi yok sayarsınız



Bu ülkeye hizmet veren biz #EYT lilerin Suriyeliler kadar da mı değeri yok?



#emeklilikteyașatakılanlar olarak bize karşı bu tutumunuzu asla ve kesinlikle kabul etmiyorum



Çözüm istiyoruz @RTErdogan"



ulusal.com.tr