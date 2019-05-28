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EYT'lilerden Erdoğan, AK Parti ve CHP'ye mesaj

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, "#EmeklilikteYaşaTakılanlar Devlet  anayasayla,sosyal güvenlik haklarımızı gerçekleştirme yükümlüğü altındadır.Hiçbir bütçe hesabı,sos.güv.haklarımızın geriye götürülmesinin gerekçesi olamaz. Karşılığı ödenmiş olanı kısaca kazanılmış hakkı korumak, teslim etmek, hukuk devleti olmanın gereğidir. Anayasasında hukuk devleti yazan devlette kazanılmış hak tartışılmaması gereken helalimizdir" dedi

EYT'lilerden Erdoğan, AK Parti ve CHP'ye mesaj

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, sosyal medyada açıklamalarda bulundu.

Özüpak, paylaşımlarında Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve Saadet Partisi hesaplarını da etiketledi.

Gönül Boran Özüpak, şunları ifade etti:

"#EmeklilikteYaşaTakılanlar Devlet  anayasayla,sosyal güvenlik haklarımızı gerçekleştirme yükümlüğü altındadır.Hiçbir bütçe hesabı,sos.güv.haklarımızın geriye götürülmesinin gerekçesi olamaz.

Karşılığı ödenmiş olanı kısaca kazanılmış hakkı korumak, teslim etmek, hukuk devleti olmanın gereğidir.Anayasasında hukukdevleti yazan devlette kazanılmış hak tartışılmaması gereken helalimizdir"

ulusal.com.tr



Etiketler; #eyt #erdoğan #ak parti #chp
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