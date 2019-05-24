Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD), İstanbul Yenikapı'da 26 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek büyük miting için siyasi partilere ve sendikalara davetiye gönderdi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD), İstanbul Yenikapı'da 26 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek büyük miting için siyasi partilere ve sendikalara davetiye gönderdi.



EYT SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak, davetiyeleri sosyal medya hesabından paylaştı.



Özüpak, paylaşımında, "Bizim derdimiz geçimle, siyasetin bir gecede çözebileceği davamızda. 26 Mayıs 2019 saat 12.00'de başlayacak olan mitingimize davette bulunduk" dedi.



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Davetiye, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile parti temsilcilerine ve sendikalara gönderildi.



Özüpak, ayrıca, "Mali̇yet, erken emekli̇li̇k algılarla pes etti̇rme, yıldırma çabaları var. P e s edecek mi̇yi̇z? Aslaaaa!! 26 Mayıs'ta Yeni̇kapı'da pes etmeyeceği̇mi̇zi̇, yılmayacağımızı göstereceği̇z. Hep bi̇rli̇kte buradayız di̇yeceği̇z." ifadelerini kullandı.



ulusal.com.tr