EYT'lilerden önemli toplantı - Son dakika 13 Temmuz 2019 Cumartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İstanbul yönetimi bir araya geldi. İlk toplantısını yapan yönetimin federasyonlaşma kararı gereği kurulan derneklerle birlikte yol haritasını çizdiği aktarıldı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İstanbul yönetimi bir araya geldi.



Yönetim, ilk toplantısını yaptı.



YOL HARİTASI ÇİZİLDİ



Toplantıda federasyonlaşma kararı gereği kurulan derneklerle birlikte yol haritasının belirlendiği açıklandı.



Yönetimin yaptığı toplantıdan fotoğraflar da paylaşıldı.



Federasyon olma kararı doğrultusunda her il temsilciliği için ayrı bir sosyal medya hesabının açılmasının uygun görüldüğü belirtilerek hesapların açıldığı bildirilmişti.



ulusal.com.tr







