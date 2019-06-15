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EYT'lilerden önemli ziyaret | Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak ile İzmir şubesi yönetim kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Tunç Soyer, EYT'lilere hak arama mücadelerinde ve EYT Derneği İzmir şubesi için destek olacağını dile getirdi

EYT'lilerden önemli ziyaret | Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak ile İzmir şubesi yönetim kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti.

Ziyaretin 'hayırlı olsun' çerçevesinde yapıldığı belirtildi.

TUNÇ SOYER'DEN EYT AÇIKLAMASI

Tunç Soyer, EYT'lilere hak arama mücadelerinde ve EYT Derneği İzmir şubesi için destek olacağını dile getirdi.

EYT'lilerin de Soyer'e teşekkür ettiği aktarıldı.

Görüşmeden bir fotoğraf da paylaşıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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