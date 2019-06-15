Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak ile İzmir şubesi yönetim kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e 'hayırlı olsun' ziyaretinde bulundu. Tunç Soyer, EYT'lilere hak arama mücadelerinde ve EYT Derneği İzmir şubesi için destek olacağını dile getirdi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak ile İzmir şubesi yönetim kurulu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i ziyaret etti.



Ziyaretin 'hayırlı olsun' çerçevesinde yapıldığı belirtildi.



TUNÇ SOYER'DEN EYT AÇIKLAMASI



Tunç Soyer, EYT'lilere hak arama mücadelerinde ve EYT Derneği İzmir şubesi için destek olacağını dile getirdi.



EYT'lilerin de Soyer'e teşekkür ettiği aktarıldı.



Görüşmeden bir fotoğraf da paylaşıldı.



ulusal.com.tr



