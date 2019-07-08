EYT'lilerden ortak karar: Bu numarayı arayacağız - 8 Temmuz 2019 Pazartesi son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, bu hafta boyunca saat 09.00-18.00 arasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'nın (0312) 296 6000 numaralı telefonunun aranarak EYT mağduriyetinin giderilmesi konusunda bir yasa beklediklerini veya randevu verilmesini rica edeceklerini açıkladı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, önemli açıklama yaptı.



Özüpak, şunları belirtti:



"PAZARTESİ GÜNÜ SAAT 09:00-18:00 ARASI



ARKADAŞLAR; YENİLENEN YEREL SEÇİMLER SONRASI VARLIĞIMIZI İKTİDARA HİSSETTİRMEK ADINA BİR DURGUNLUĞA GİRDİK. ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BOYUNCA AŞAĞIDA VERECEĞİM ÇALIŞMA BAKANLIĞI TELEFON NUMARASINI ARAYARAK;



TEL. NO: (0312) 296 6000



EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR KİTLESİ OLARAK, MAĞDURİYETİMİZİN GİDERİLMESİ NOKTASINDA BİR YASA BEKLEDİĞİMİZİ, HİÇ OLMASA BİZLERE KENDİMİZİ ANLATMA ADINA BİR RANDEVU VERİLMESİNİ RİCA EDECEĞİZ.



BU HAFTA BOYUNCA GÜNÜ YENİLEYİP, HAFTA İÇİ HERGÜN YAYINLAYACAĞIM. LÜTFEN GÜNDE EN AZ 500-1000 TELEFON AÇARAK, DESTEK OLURSANIZ, SEVİNİRİZ.



NOT: LÜTFEN KÜFÜR VE HAKARET İÇERİKLİ KONUŞMAYINIZ. ÇÜNKÜ TELEFON KAYDI YAPILIYOR. BİLGİNİZE."



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