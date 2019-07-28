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EYT'lilerden oyuncu ve sunucu Seray Sever'in o ifadelerine sert yanıt - Son dakika 28 Temmuz 2019 Pazar emeklilikte yaşa takılanlar haberleri (TV8-Hakan Hatipoğlu ile Gel Yazın Konuşalım programı)

Emeklilikte yaşa takılanlar EYT'liler ünlü oyuncu ve sunucu Seray Sever'in "İnsanların şükretmeyi bilmesi lazım. Millet işi gücü beğenmiyor. Fasulye pahalıysa yemeyin kardeşim" ifadelerine "Savaşta degiliz ve ekonomik olarak zor durumda yaşayan işçiler emekçiler, bu sanatçı bozuntularına gerekli cevabı vereceklerdir. Bugün emekli olsam 1093 TL maaş alacağım. Gel de yaşa Seray hanım" yanıtını verdi

EYT'lilerden oyuncu ve sunucu Seray Sever'in o ifadelerine sert yanıt - Son dakika 28 Temmuz 2019 Pazar emeklilikte yaşa takılanlar haberleri (TV8-Hakan Hatipoğlu ile Gel Yazın Konuşalım programı)

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, ünlü sunucu ve oyuncu Seray Sever'in "İnsanların şükretmeyi bilmesi lazım. Millet işi gücü beğenmiyor. Fasulye pahalıysa yemeyin kardeşim" dediğini aktardı.

Alper Özüpak, Seray Sever'in bu sözlerine sert yanıt verdi.

Özüpak, şunları belirtti:

"Savaşta degiliz ve ekonomik olarak zor durumda yaşayan işçiler emekçiler, bu sanatçı bozuntularına gerekli cevabı vereceklerdir.

Bugün emekli olsam 1093 TL maaş alacağım.

Gel de yaşa Seray hanım."

ulusal.com.tr

Etiketler; #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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