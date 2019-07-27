EYT'lilerden Seray Sever'in o ifadelerine sert yanıt - Son dakika 27 Temmuz 2019 Cumartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri (TV8-Hakan Hatipoğlu ile Gel Yazın Konuşalım programı)

Oyuncu ve sunucu Seray Sever bir televizyon kanalında ekonomi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sever, "En azından kafamızda bir savaş uçağı gezmiyor. Fasulye pahalıysa yemeyin kardeşim, daha ucuz bir şey yiyin" dedi. Sosyal medyada Sever'in bu ifadeleri tepkiyle karşılandı