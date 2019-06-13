Emeklilikte yaşa takılan (EYT) vatandaşlara, 23 Haziran İstanbul seçimleri için çağrıda bulunuluyor. 'Geçerli oy verin' çağrısı yapılırken CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, "Gereken mesaj geçen seçimde açıkça verildi. EYT'li geçersiz oy vermemelidir" dedi

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanlığı seçimlerinde oy kullanacak emeklilikte yaşa takılanların, geçerli oy kullanmaları çağrısında bulundu.



Gürer, 31 Mart'ta iktidara mesaj vermek için Istanbul'da sandıklara atılan "EYT" yazılı oy pusulalarını hatırlatarak, bu defa geçersiz sayılmaması için çağrıda bulundu.



Gürer, "Gereken mesaj geçen seçimde açıkça verildi. EYT'li geçersiz oy vermemelidir" dedi.



EYT'li vatandaşlar, sorunlarının çözülmemesine karşı tepkilerini sandıkta göstereceğini belirtti.



ulusal.com.tr