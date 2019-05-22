İstanbul Yenikapı'daki miting için valiliğe yapılan başvuruya olumlu yanıt verildiğini aktaran Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, izin belgesinin yarın alınacağını, emniyetle de miting güvenliği için bir toplantı yapılacağını açıkladı. Özüpak, EYT'lilere önemli çağrıda bulundu

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, önemli açıklamalar yaptı.



İstanbul Yenikapı'daki miting için valiliğe yapılan başvuruya olumlu yanıt verildiğini aktaran Özüpak, izin belgesinin yarın alınacağını, emniyetle de miting güvenliği için bir toplantı yapılacağını açıkladı



EYT SYDD Başkanı Özüpak, şunları söyledi:



"Merhaba değerli arkadaşlarım, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak.



BAŞVURUYA OLUMLU YANIT



15 gün evvel, İstanbul Valiliği'ne yaptığımız başvurumuz kabul gördü.



BELGE ALINACAK, EMNİYETLE TOPLANTI YAPILACAK



İzin belgemizi yarın alıyoruz. Emniyetimizle de yine bu mitingimizle alakalı alınabilecek güvenlik önlemlerini görüşmek üzere bir toplantı yapacağız.



"TİŞÖRT, AFİŞ, UYGUN DÖVİZ VE TÜRK BAYRAĞI..."



Değerli arkadaşlarım, davana sahip çıkacaksın. Biz birlikte başaracağız, birlikte güçlü olacağız. Miting alanımızda tişört, afiş, uygun dövizlerinizle ve en önemlisi Türk bayraklarımızla hazır olmanızı diliyoruz.



"SEN VARSAN DAHA GÜÇLÜYÜZ"



Bu dava, hepimizin. Sen varsan bir fazlayız ve daha güçlüyüz."



ulusal.com.tr

