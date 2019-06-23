EYT'lilere önemli uyarı - 23 Haziran 2019 son dakika emeklilikte yaşa takılanlar ve İstanbul seçimleri haberleri

23 Haziran İstanbul seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlara, önemli bir uyarı yapıldı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Oy pusulalarının üzerine #EYT yazmayalım, bu seçim sizin seçiminiz" dedi

23 Haziran İstanbul seçimlerinde oy verme işlemiyle ilgili emeklilikte yaşa takılan EYT'li vatandaşlara önemli bir uyarı yapıldı.



"OY PUSULALARINA EYT YAZMAYALIM"



Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Oy pusulalarının üzerine #EYT yazmayalım, bu seçim sizin seçiminiz" dedi.



EYT SYDD'DEN AÇIKLAMA



Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak da bir açıklama yaptı.



Özüpak, şunları aktardı:



"İstanbul da oy kullanan Eyt li kardeşim



oy kullanırken Senin 81 il deki mağdurlar için de oy kullandığını unutma



Herşey EYT için



YANIMIZDA OLANIN YANINDA OLACAGIZ



SADAKA DEĞİL HAKKIMIZI İSTİYORUZ



ŞİMDİ BİRLİK OLMA ZAMANI



23 Haziran seçimi bir belediye başkanı seçimini aşmıştır.



Bu seçim Türkiye için bir referandum dur



Bu bilinçle bakılmalı



Her oyun önemi büyüktür



Ya haklar, Yada menfaatler kazanacak,



Biz Eyt için en hayırlısını



Ülkemiz içinde demokrasinin kazananı olması tarafındayız,



Safımız belli"



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