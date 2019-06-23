EYT'lilere önemli uyarı - 23 Haziran 2019 son dakika emeklilikte yaşa takılanlar ve İstanbul seçimleri haberleri

23 Haziran İstanbul seçimlerinde oy verme işlemiyle ilgili emeklilikte yaşa takılan EYT'li vatandaşlara önemli bir uyarı yapıldı.
"OY PUSULALARINA EYT YAZMAYALIM"
Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Oy pusulalarının üzerine #EYT yazmayalım, bu seçim sizin seçiminiz" dedi.
EYT SYDD'DEN AÇIKLAMA
Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak da bir açıklama yaptı.
Özüpak, şunları aktardı:
"İstanbul da oy kullanan Eyt li kardeşim
oy kullanırken Senin 81 il deki mağdurlar için de oy kullandığını unutma
Herşey EYT için
YANIMIZDA OLANIN YANINDA OLACAGIZ
SADAKA DEĞİL HAKKIMIZI İSTİYORUZ
ŞİMDİ BİRLİK OLMA ZAMANI
23 Haziran seçimi bir belediye başkanı seçimini aşmıştır.
Bu seçim Türkiye için bir referandum dur
Bu bilinçle bakılmalı
Her oyun önemi büyüktür
Ya haklar, Yada menfaatler kazanacak,
Biz Eyt için en hayırlısını
Ülkemiz içinde demokrasinin kazananı olması tarafındayız,
Safımız belli"
ulusal.com.tr
23 Haziran İstanbul seçimlerinde oy kullanacak vatandaşlara, önemli bir uyarı yapıldı. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Oy pusulalarının üzerine #EYT yazmayalım, bu seçim sizin seçiminiz" dedi
23 Haziran İstanbul seçimlerinde oy verme işlemiyle ilgili emeklilikte yaşa takılan EYT'li vatandaşlara önemli bir uyarı yapıldı.