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EYT'lileri ilgilendiren son dakika açıklaması yapıldı - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, açıklamasında "ÖNEMLİ ; tüm emekçi kaderdaşlarımızdan söz hakkınızın olması adına OYLARINIZI GEÇERLİ KULLANMANIZIN Öneminin altını çiziyoruz." ifadelerine yer verdi

EYT'lileri ilgilendiren son dakika açıklaması yapıldı - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, önemli oy çağrısı yaptı.

Özüpak, "ÖNEMLİ ; tüm emekçi kaderdaşlarımızdan söz hakkınızın olması adına OYLARINIZI GEÇERLİ KULLANMANIZIN Öneminin altını çiziyoruz." ifadelerini kullandı

EYT-SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak'ın açıklamasının tamamı şöyle:

"#SONUNA KADAR OKUMANIZI İSTERİM.

#EMEKLİLİKTEYAŞATAKILANLAR

#MÜCADELEMİZDE ÇARESİZ DEĞİLİZ, ÇARE SİZ SİNİZ!!.

# UMUDUMUZ VERDİĞİMİZ MÜCADELEMİZDE VE YAPTIĞIMIZ GÜÇ BİRLİĞİMİZDE.

Umutsuz olan bir çıkış yolu göremeyenler mücadele etme yeteneğini kaybedenlerdir.

Biz Davasından ASLA VAZGEÇMEYENLER İLE YOLUMUZDAN DÖNMEYECEĞİZ.

İşçi Biziz. Emekçi Biziz, Alınteri döken Biziz.
Biz EMEKÇİ HALKIZ.

Ve 
GÜÇ BİZİZ.

Haksızsınız diyen olmadı. 
Uygulanan hukuksuzluk haklılığımızın göstergesidir.

Her seçim dönemlerinde seçim beyannamelerinde akla gelenleriz. Vaat edilenleriz. Bizler vaatleri dinleyecek zamanı çoktan aştık. Çözüm üretilerek, İcraat gerek bizlere.

#EYTyiOyalamayın #KıdemTazminatımaDokunma 
#ZorunluBESeHayır 
HEP BİR AĞIZDAN HAYKIRIŞIMIZDIR.

Hem Yaş Hem maaşları GAP EDİLENLER TOPLULUĞU olarak, Demokratik hakkımızla yine bir yerel seçimde mücadelesini verdiğimiz haklarımızın karşılığını alamadığımız taktirde, sandıkta OYLARIMIZLA icraata dökeceğiz.

Yüce Meclisimizden , Cumhurbaşkanımızdan, Hükümetimizden mağduriyetimizin bitirilmesinde seçim öncesi yeni bir mağduriyet yaratılmadan çözümdür talebimiz.

Yasalar toplum içindir.
Yasalar, bizlerin derdine derman olmak içindir.

ÖNEMLİ ; tüm emekçi kaderdaşlarımızdan söz hakkınızın olması adına OYLARINIZI GEÇERLİ KULLANMANIZIN Öneminin altını çiziyoruz."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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