"EYT'lilerin sabrı kalmadı" - 23 Temmuz 2019 Salı emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanların EYT'li vatandaşlar ve çok sayıda milletvekilinin de katılımıyla sosyal medyada büyük etiket çalışması yapıldı. Milletvekillerinin de destek verdiği çalışmada binlerce mesaj paylaşıldı

Emeklilikte yaşa takılanların EYT'li vatandaşlar ve çok sayıda milletvekilinin de katılımıyla sosyal medyada büyük etiket çalışması yapıldı.



Bu çalışma kapsamında '#KıdemİçinEYTdeBirleşelim' ifadeleri kullanılarak binlerce mesaj paylaşıldı.



Mesajlarıyla çalışmalara milletvekilleri de destek verdi.



Atılan mesajlar şu şekilde:



"CHP Genel Başkan Yardımcısı, Malatya Milletvekili, CHP Emek Büroları Koordinatörü Veli Ağbaba: #EmeklilikteYaşaTakılanlar 20 yıldır hak mücadelesi veriyor. Son 20 yılda çıkan kanunlar emekçinin faydasına olmadığı gibi yeni birçok mağduriyet üretti. Şimdi de #KıdemTazminatı 'na göz dikiliyor. #KıdemİçinEYTdeBirleşelim



CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç: #EYT liler 20yıldır mücadele veriyor ve vermeye de devam ediyor. #EmeklilikteYaşaTakılanIar haklarını beklerken Şimdi de emekçilerin #KıdemTazminatı 'na göz diktiniz.Yönetemediğiniz ekonominin faturasını emekçiye kesemezsiniz.

#KıdemİçinEYTdeBirleşelim

#KıdemTazminatımaDokunma



CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin: Haklı mücadelelerinin takipçisiyiz. #EmeklilikteYaşaTakılanlar yalnız değil... #KıdemİçinEYTdeBirleşelim



CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer: #KıdemİçinEYTdeBirleşelim Kıdem Tazminatı emeğin son kalesidir.Mezarda emekliliğe karşı bugun verilen mücadele yarın kıdem için verilmemesi adına #KıdemTazminatımaDokunma Kıdem mücadelesi emeğin mücadelesidir.#EmeklilikteYaşaTakılanIar



CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut: Kıdem tazminatı emekçilerin bu zor şartlar altında bir bakıma hayat garantisi, sonuna kadar korunması gereken kazanılmış hakkıdır. #EmeklilikteYasaTakılanIar şimdi de #KıdemİçinEYTdeBirleşelim diyor. Her zaman #EYT için varız, elimizi taşın altına koyarız.



CHP Adana eski Milletvekili Zülfikar İnönü Tamer: Kıdem tazminatı da elden gitmesin. Mecliste olduğumuz dönem #eytkanunuonaylansın demiştik. Hak, hukuk, adalet için; #KıdemİçinEYTdeBirleşelim



SMMM ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun: Çalışanlar hakları tek tek elinden alınırken birleşemiyorlar, sendikalar, STK’lar sessiz bir tek ülkenin cesur insanları EYT’liler hakları için birleşti bu birliktelik tüm yasal haklar için devam etsin #kıdemiçineytdebirleşelim aksi halde 11.Kalkınma Paketi onaylandı...!



CHP'li eski milletvekili Gülay Yedekci: #EmeklilikteYaşaTakılanlar yıllardır haklarını alamadılar.. hakarete varan sözler duydular.. şimdi de #KıdemTazminatı.. #KıdemİçinEYTdeBirleşelim ve hak gaspına engel olalım... #EYT #Eyt4447YasaMağdurlari #eytkanunuonaylansın



CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü: Emekçinin alınteri #Kıdemtazminatı’nın gasp edilmesi kabul edilemez. AKP iktidarı 20 yılda emekçiler adına sürekli mağduriyet yarattı. #EYT için birleştik şimdi de #KıdemİçinEYTdeBirleşelim #EmeklilikteYasaTakılanIar



CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu: Önce kazanılmış hakları gasp edip milyonlarca #EYT’liyi mağdur ettiler sonra #KıdemTazminatı’na göz diktiler. 17 yılda ekonomiyi getirdikleri halin faturasını millete ödetmek istiyorlar.

#KıdemİçinEYTdeBirleşelim

#EmeklilikteYaşaTakılanlar

#KıdemTazminatımaDokunma"



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