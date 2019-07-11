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EYT'nin bir şubesi daha kuruldu - Son dakika 11 Temmuz 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İzmir Şubesi Kurucu Başkanı Doğan Türker, "Eyt SYDD Derneği başkanımız Sayın Gönül Boran Özüpak ve Değerli Yönetim Kurulu üyelerinin ,hak mücadelelerini daha kurumsal bir yapı çerçevesinde yürütebilmek adına ,Bolu Kampında almış oldukları FEDERASYONLAŞMA kararına göre; 5 bölgede dernekleşme sürecini başlatmıştı. Bu bölgelerden biri olan İZMİR , 10.07.2019 tarihi itibariyle ,"İZMİR Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği " resmi statüsüne kavuşmuştur." açıklaması yaptı

EYT'nin bir şubesi daha kuruldu - Son dakika 11 Temmuz 2019 Perşembe emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İzmir şubesi kuruldu.

EYT İzmir Şubesi Kurucu Başkanı Doğan Türker, şu açıklamayı yaptı:

"Eyt SYDD Derneği başkanımız Sayın Gönül Boran Özüpak ve Değerli Yönetim Kurulu üyelerinin ,hak mücadelelerini daha kurumsal bir yapı çerçevesinde yürütebilmek adına ,Bolu Kampında almış oldukları FEDERASYONLAŞMA kararına göre; 5 bölgede dernekleşme sürecini başlatmıştı. 

Bu bölgelerden biri olan İZMİR , 10.07.2019 tarihi itibariyle ,"İZMİR Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma Derneği " resmi statüsüne kavuşmuştur. 

Tüzüğümüz Kıdem Tazminatı,ABO, Staj ,EYT mağduriyetleri ve Sosyal Güvenlik Sisteminde oluşan tüm mağduriyetler ile mücadele de tüm gücünü ortaya koyacaktır. 

Belediyeler ve STK ile işbirliğinde bulunarak işsiz,çalışamayan zor durumda olan, emeklilik ile ilgili doğru bilgilendirme de yardıma ihtiyaç duyan tüm arkadaşlarımıza projelerimiz ile ilgili çalışmalarımız olacaktır. 

Bir olmak, Birlik olmak ve bu mücadele de var olmak adına tüm EYT'li leri dernek çatısı altında ,HAK arama mücadelesine ve Derneğimize sahip çıkmaya ve Üyelik işlemlerinin en kısa sürede gerçekleştirmeye bekliyoruz. 

Sonuç alınıncaya kadar haklı mücadelemize devam edeceğiz. 

İzmir Emeklilikte Yaşa Takılanlar Derneği , İzmir 1 mize, Ülkemize ve kurulacak olan FEDERASYONUMUZA hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederiz. 

İzmir EYTSYD Kurucu Başkanı Doğan TÜRKER O 535 898 67 27 

Başkan Yardımcısı Erdoğan KİRAZ O 553 645 40 18 

Genel Sekreter Ülkü SEZGİN 0 553 384 65 25 

Sayman Serap YILDIRIMKANLI 

Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa ÇETİNKAYA 

Yönetim Kurulu Üyesi Neslihan ÇAPARLI 

Yönetim Kurulu Üyesi Hatice GÜNCAN 

Denetleme Kurulu Başkanı Yusuf KAYNAR 

Denetleme Kurulu Üyesi Nusret GERÇEK 

Denetleme Kurulu Üyesi Burhan AĞBULAK 

Dernek Adresi: Mansuroğlu Mah 226 Sok No:9 C Bayraklı —İZMİR"

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #izmir
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