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EYT'nin ne zaman çıkacağını açıkladı - 21 Haziran 2019 Cuma son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin sorunlarıyla ilgili kritik bir açıklama geldi. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Bence Cumhurbaşkanı #EmeklilikteYașaTakılanlar’ı seçime kadar oyalayacak" dedi. Erdursun, kendisine göre EYT yasasının ne zaman çıkacağını da açıkladı

EYT'nin ne zaman çıkacağını açıkladı - 21 Haziran 2019 Cuma son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyetiyle ilgili açıklama yaptı.

Özgür Erdursun, şunları belirtti:

"Bence Cumhurbaşkanı #EmeklilikteYașaTakılanlar’ı seçime kadar oyalayacak! 

Seçimden sonra İstanbul’u kaybedince durumun ciddiyetini anlayacak! 

Erken seçim olacak ve erken seçim öncesi iktidarı kaybetmemek için #EYT yasası çıkacak..."

ÖZGÜR ERDURSUN, EYT MİTİNGİNDE KONUŞMUŞTU

SMMM ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, EYT'lilerin düzenlediği Yenikapı mitingine katılarak bir konuşma yapmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #özgür erdursun #eyt #Emeklilikte yaşa takılanlar
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