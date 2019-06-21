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EYT'nin ne zaman çıkacağını açıkladı - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin sorunlarıyla ilgili kritik bir açıklama geldi. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, "Bence Cumhurbaşkanı #EmeklilikteYașaTakılanlar’ı seçime kadar oyalayacak" dedi. Erdursun, kendisine göre EYT yasasının ne zaman çıkacağını da açıkladı

EYT'nin ne zaman çıkacağını açıkladı - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyetiyle ilgili açıklama yaptı.

Özgür Erdursun, şunları belirtti:

"Bence Cumhurbaşkanı #EmeklilikteYașaTakılanlar’ı seçime kadar oyalayacak! 

Seçimden sonra İstanbul’u kaybedince durumun ciddiyetini anlayacak! 

Erken seçim olacak ve erken seçim öncesi iktidarı kaybetmemek için #EYT yasası çıkacak..."

ÖZGÜR ERDURSUN, EYT MİTİNGİNDE KONUŞMUŞTU

SMMM ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, EYT'lilerin düzenlediği Yenikapı mitingine katılarak bir konuşma yapmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt #özgür erdursun
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