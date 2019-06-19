Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili kendisine gelen bir soruyu cevaplandıran Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, EYT sorusunu yanıtladı. İşte o soru ve cevabı

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç, kendisine gelen emeklilikte yaşa takılmayla ilgili soruyu yanıtladı.



Soru ve cevap şu şekilde:



"Soru: 12/03/1976 doğumluyum. İlk işe giriş tarihim 03/10/1993. Hali hazırda 25 yıl hizmet sürem ve 7315 prim günüm var. e -Devlet sisteminde 54 yaşında yaşlılık aylığı bağlanacağı belirtiliyor. Şu anda çalışıyorum, SGK primi ödemek zorunda mıyım? SGK primi ödemeden de çalışmaya devam edebilir miyim? Askerliğimi 1999 yılında 7 ay 10 gün yaptım. Bu süreyi borçlanarak prim gün sayımı artırsam faydası olur mu? Bir EYT kanunu çıktığını varsayarsak ben bundan faydalanabilecek miyim?



Yanıt: Öner Bey, bilgileriniz doğru, 5675 prim günü ve 54 yaşa tabisiniz. Prim ödemeden çalışmaya devam etmek, sigortasız, yani kayıt dışı çalışmak demek. Öncelikle bu kanunen yasak. Ancak, herhangi bir şekilde işsiz kalırsanız, prim günü sorununuz bulunmadığı için kafanız rahat olur.



Prim günü eksik değilse askerlik borçlanması yapılmasını tavsiye etmiyorum. Emeklilik yaşını doldurmak için önünüzde daha 11 yıl bulunuyor. Çalışmaya devam ettiğinizde prim gününüz zaten yükselecek.



EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT)



Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusunda bir kanun çıkacak mı, çıkacak ise nasıl çıkacak bunlar henüz bilinmiyor. O nedenle bu konuda bir şey söyleyemiyorum."



ulusal.com.tr