Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) ile ilgili önemli açıklama geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışman Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Yaklaşan İstanbul yerel seçimi ile, birlikte en güzel tepkimiz demokratik hakkımızı kullanırken ; sandıkta tercihimizi bizi anlayan, bizi dinleyen ve yanımızda olanlardan yana kulllanmamız olacaktır" dedi

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili önemli açıklama yapıldı.



Açıklamayı, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışman Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak yaptı.



Özüpak'ın açıklaması şöyle:



"ÖNEMLİ!



SONUNA KADAR OKUMANIZI VE PAYLAŞMANIZI İSTİYORUZ.



#EMEKLİLİKTEYAŞATAKILANLAR



Yaratılmak istenilen algılar;



#EYTErkenEmeklilik istiyor. YANLIŞ!!



#EYTKazanılmış hakkını istiyor. DOĞRU.



#EYTBütçeyeYük getirecek. YANLIŞ!!



#EYT nin haklarında, HİÇBİR BÜTÇE HESABI, SOSYAL GÜVENLİK HAKLARIMIZIN GASP EDİLEREK GERİYE GÖTÜRÜLMESİYLE, HUKUKSUZLUĞUN DEVAM ETMESİNİN GEREKÇESİ OLMAZ.



Devlet, anayasayla, sosyal güvenlik haklarımızı gerçekleştirme yükümlülüğü altına girmiştir.



Sosyal güvenlik sistemine güvendik.

Şimdi sıra sizde, günü geldi,

Hakkımız olan, hak edilmişin karşılığı, emeklilik hakkımızı insanca yaşam sürdürebilecek bir maaş istiyoruz..



BİZLER,

TÜM TÜRKİYE

ve

DÜNYA

biliyor ki ;



HAKLIYIZ!. HAKLIYIZ! HAKLIYIZ!.



DAVAMIZDA HAKLILIĞIMIZ İLE SONUNA SONUÇ ALANA KADAR DA HAYKIRMAYA DEVAM EDECEĞİZ



Hep söyledik ,söylemeye devam edeceğiz.



Yaklaşan İstanbul yerel seçimi ile, birlikte en güzel tepkimiz demokratik hakkımızı kullanırken ; sandıkta tercihimizi bizi anlayan, bizi dinleyen ve yanımızda olanlardan yana kulllanmamız olacaktır



ÖNCE HALK , ÖNCE MİLLET GELİR.



Bilgilerinize sunulur.

Saygılarımızla



EYT SYDD

Yönetim Kurulu Adına

Başkan

Gönül BORAN ÖZÜPAK"



ulusal.com.tr