Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), yaptığı önemli duyuruda, "Bilindiği üzere EYTSYD Derneği olarak son yaptığımız Bolu toplantımızdan Federasyon olma kararı çıkmıştır. Bu kapsamda her il temsilciliğimiz için sırasıyla ayrı bir twitter hesabı açmanın uygun olacağı düşünülmüştür" denildi. Açıklamada, İstanbul ve Ankara için açılan sosyal medya hesapları da paylaşıldı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD), önemli bir duyuru yaptı.



Duyuruda şunlar denildi:



"ÖNEMLİ DUYURU :



Bilindiği üzere EYTSYD Derneği olarak son yaptığımız Bolu toplantımızdan Federasyon olma kararı çıkmıştır.



Bu kapsamda her il temsilciliğimiz için sırasıyla ayrı bir twitter hesabı açmanın uygun olacağı düşünülmüştür.



EYTSYD Derneği tarafından açılan il twitter hesapları, her il temsilcimize sırasıyla teslim edilecektir.



İlk açılan İSTANBUL-EYTSYDD İL TEMSİLCİLİĞİ hesabımızı aşağıdaki linkten ulaşarak takibe alabilirsiniz.



@istanbuleytsydd



ANKARA EYTSYDD



Hesabımızı Lütfen Takibe Alınız.



@AnkaraEytSydD"



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