EYT temalı etkinlik iptal edildi! Tüm gün İbrahim için twit atılacak - Son dakika 23 Temmuz 2019 Salı emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, EYT temalı etiket etkinliğinin iptal edildiğini açıklayarak, "Bu yüzden EYT temalı etkinliğimizi iptal ediyor, tüm gün JMML LÖSEMİ hastası Dora İbrahim için tweet atıyoruz" ifadelerini kullandı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, EYT temalı etkinliğin iptal edildiğini açıkladı.



Özüpak, "Tüm gün JMML LÖSEMİ hastası Dora İbrahim için tweet atıyoruz" ifadelerini kullandı.



EYT-SYDD Başkanı Özüpak, şunları belirtti:



"#DorayaUmutOl



#EmeklilikteYaşaTakılanlar olarak; mağduriyetlerimiz bizler için çok önemli ancak dünyadaki en değerli şey insan hayatıdır.



Bu yüzden EYT temalı etkinliğimizi iptal ediyor, tüm gün JMML LÖSEMİ hastası Dora İbrahim için tweet atıyoruz."



ulusal.com.tr



