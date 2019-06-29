EYT yasasıyla ilgili flaş açıklama - Son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyetiyle ilgili bir yazı yayınlandı. Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu, gelen bir soruya verdiği cevabında "Toplumda sizin gibi emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için bir yasa çıkartılması yönünde büyük bir talep ve arzu var. Bugün olmasa da belki ileride siyasi otorite bir yasa çıkartarak, sizin gibi yaşa takılanların daha erken emekli olmasını sağlayabilir." ifadelerini kullandı

Emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin sorunlarına dair Posta gazetesi yazarı Ekrem Sarısu, bugünkü yazısında bazı ifadelere yer verdi.



Sarısu'nun yazısının ilgili kısmı şöyle:



"Soru: 3 Eylül 1979 doğumluyum. SSK başlangıç tarihim 16 Şubat 1994. Toplam 7000 günden fazla prim ödemem var. Sistemde emeklilik yaşım 54 görünüyor. 18 ay askerlik yaptım. Askerlik ödemesi ya da başka bir şekilde erken emeklilik gibi bir durum söz konusu olabilir mi?



Cevap: Emekli olmak için 25 yıl sigortalılık süresi, 5675 gün prim ödeme ve 54 yaş şartlarına tabisiniz. Priminiz yeterli, bundan sonra prim ödemeseniz de 54 yaşınızı dolduracağınız 3 Eylül 2033’te emekli olabilirsiniz. Askerliğinizi sigorta başlangıç tarihinden sonra yaptığınızdan, askerlik borçlanması priminizi artırır, ancak emekli olma şartlarınızı değiştirmez. Toplumda sizin gibi emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için bir yasa çıkartılması yönünde büyük bir talep ve arzu var. Bugün olmasa da belki ileride siyasi otorite bir yasa çıkartarak, sizin gibi yaşa takılanların daha erken emekli olmasını sağlayabilir."



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