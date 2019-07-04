"EYT'yi Meclis'ten çıkarttıracağız" - 4 Temmuz 2019 Perşembe son dakika emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, "Her yerde söylediğim bir başka mesele de EYT meselesi. Buradan da tekrar ediyorum. EYT’yi çözmesi gerekenler kaçıyorlar ama nereye kaçarlarsa kaçsınlar biz bu meselenin peşini bırakmayacağız. Emeklilikte yaşa takılıyorlardı. Sonrasında emeklilikte AKP’ye takıldılar. Şimdi de MHP’ye takılıyorlar. Ama biz bu sorunu çözeceğiz. O EYT’yi o Meclis’ten çıkaracağız. Yine seçim öncesinde vaat ettikleri 3600 ek gösterge meselesinin de bizzat takipçisiyim. Hemşireye, Polise, Din görevlisine, Astsubaylara, Öğretmenlere, İnfaz Koruma Memurlarına ek göstergenin 3600 olması için mücadelemi sürdüreceğim. Bu meseleyi sürekli olarak gündem tutacağım" dedi

CHP Malatya İl Başkanlığı’nda basın açıklaması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba Türkiye ve Malatya gündemine dair değerlendirmelerde bulundu.



Ekonomik krizin emeklileri de derinden etkilediğini belirten Ağbaba, “Emeklilerimizin yarısından fazlası hala asgari ücretin altında maaş alıyor. Dul ve yetimlerimiz 1000 TL’nin altında maaş alıyor, 1000 TL’nin altındaki o maaşlarıyla hayatlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Emeklilerin de dul ve yetimlerimizin de derhal yaşam şartlarının iyileştirilmesi için çalışma yapılması gerekiyor.” dedi.



"ASGARİ ÜCRETİ NASIL ARTIRDIYSAK EYT’Yİ DE 3600 EK GÖSTERGEYİ DE O MECLİS’TEN ÇIKARTTIRACAĞIZ"



Milyonlarca insanı etkileyen EYT ve 3600 ek gösterge meselesine de değinen Ağbaba şunları söyledi:



"Her yerde söylediğim bir başka mesele de EYT meselesi. Buradan da tekrar ediyorum. EYT’yi çözmesi gerekenler kaçıyorlar ama nereye kaçarlarsa kaçsınlar biz bu meselenin peşini bırakmayacağız. Emeklilikte yaşa takılıyorlardı. Sonrasında emeklilikte AKP’ye takıldılar. Şimdi de MHP’ye takılıyorlar. Ama biz bu sorunu çözeceğiz. O EYT’yi o Meclis’ten çıkaracağız. Yine seçim öncesinde vaat ettikleri 3600 ek gösterge meselesinin de bizzat takipçisiyim. Hemşireye, Polise, Din görevlisine, Astsubaylara, Öğretmenlere, İnfaz Koruma Memurlarına ek göstergenin 3600 olması için mücadelemi sürdüreceğim. Bu meseleyi sürekli olarak gündem tutacağım."



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