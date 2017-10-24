"Alamazsınız." dedi, direndi. Ancak ne yaptıysa işe yaramadı. Görüntüleri çeken hayvanseverler, görüntüleri Ulusal Kanal WhatsApp ihbar hattına gönderdi.
Önce uyuşturucu iğneyle bayılttılar, sonra boğazından tutup arabaya götürdüler. Bunu gören hayvanseverler duruma tepki gösterdiler.
İstanbul Eyüp Belediyesi, Göktürk mahallesinde hayvanseverleri ayağa kaldıran bir uygulamaya imza attı.
Göktürk Mahallesi'ne giden belediye ekipleri, iddiaya göre veteriner hekim olmadan sokak köpeklerini toplamaya başladı.
Köpekleri uyuşturucu iğneyle bayıltan ekipler, daha sonra hayvanları boğazından tutarak arabaya götürdü.
Durumu gören bir hayvansver belediyeye tepki gösterdi. "Küpeli hayvanı götüremezsiniz" diyen kadın tüm uğraşlarına rağmen buna engel olamadı.
Bir araya gelen hayvanseverler, sokak köpeklerinin götürüldüğü barınağın önüne gitti. Ama karşılarında herhangi bir yetkili bulamadı.
Sosyal medyada kısa sürede yayılan olaya, vatandaşlardan binlerce tepki geldi.
Konuyla ilgili basın açıklaması yapan Eyüp Belediyesi, sokak hayvanlarının genel sağlık taramasından geçirilmek için toplandığını savundu. Köpeklerin tamamının mikro çip taramasından geçirileceğini belirten belediye, tarama sonrası ilçe dışındaki köpeklerin ait olduğu yere, ilçe sınırlarındaki köpeklerin de alındığı yere bırakılacağını ifade etti.
ulusal.com.tr
İstanbul Eyüp Belediyesi hayvanseverleri ayağa kaldıran bir uygulama başlattı. Küpeli, küpesiz ayrımı yapmadan tüm sokak köpeklerini toplayan belediye, hayvanseverlerin tepkisiyle karşılaştı. İşte WhatsApp ihbar hattımıza gelen haber
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