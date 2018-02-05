Eyüp'te balkona asılı çamaşırlar yüzünden tartıştığı komşusu Hasan Parın'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Nihat Gezer, "kasten öldürme, kasten yaralama ve ruhsatsız silah taşımak" suçlarından 13 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı

Eyüp'te balkona asılı çamaşırlar yüzünden tartıştığı komşusu Hasan Parın'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılanan türkücü Yusuf Harputlu'nun ağabeyi Nihat Gezer, "kasten öldürme, kasten yaralama ve ruhsatsız silah taşımak" suçlarından 13 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Nihat Gezer katıldı. Öldürülen Hasan Parın'ın oğlu Burak Parın da duruşmada müşteki-sanık olarak bulundu.

Duruşmanın karara bağlanacağını belirten mahkeme, sanıklara son sözlerini sordu. Tutuklu sanık Gezer, "Keşke o kurşunu atmasaydım, kurşun keşke bana gelseydi. Diyeceğim bir şey yok, Allah rahmet eylesin, pişmanım. Bana saldırdılar, kendimi korumak kastıyla bir el ateş ettim. Öldürme kastım yoktu." dedi.

Tutuksuz sanık Burak Parın ise tutuklu sanık Gezer'den şikayetçi olduğunu belirterek, Gezer'in öldürme kastıyla hareket ettiğini öne sürdü.

Sanık Gezer'in avukatı, müvekkilinin cinayet kastıyla hareket etmediğini savunurken, Burak Parın'ın avukatı ise sanık Gezer'in öldürme kastıyla cinayet işlediğini iddia etti.



Mahkemeden "tahrik" indirimi

Davaya ilişkin kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Nihat Gezer'in, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Sanık Gezer'in cinayeti, maktul Hasan Parın'dan kaynaklanan haksız bir fiilin meydana getirdiği şiddet veya elemin etkisi altında işlediğine dikkati çeken heyet, bu cezayı tahrikin derecesine göre önce 15 yıla, sanığın geçmişi, yargılama sürecindeki davranışları ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerine göre de 1/6 oranında indirim uygulayarak 12 yıl 6 ay hapis cezasına indirdi.



"Kasten yaralama" suçundan 3 ay 22 gün ve "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 10 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti sanık Gezer'in toplamda 13 yıl 7 ay 22 gün hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Sanık Nihat Gezer'i yaraladığı iddiasıyla yargılanan müşteki-sanık Burak Parın'ı da "kasten yaralama" suçundan 3 bin lira adli para cezasına çarptıran heyet, bu hükmün açıklanmasını 5 yıllık denetimli serbestlik şartıyla geri bıraktı.

Mahkeme heyeti sanık Gezer'in suça konu silahı olaydan sonra kuzeni Eset Dalgıç'a verdiği ve silahın Dalgıç tarafından yok edildiği beyanı üzerine, bu kişiyle ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasını hükme bağladı.



Olayın geçmişi

Türkücü Yusuf Harputlu'nun ağabeyi olan Nihat Gezer'in, Eyüp Akşemsettin Mahallesi'deki evinde 20 Haziran 2016'da komşusu marangoz Hasan Parın ile balkonda asılı çamaşırların üstüne üst kattan çöp dökülmesi nedeniyle tartıştığı ve çöp dökmemesi için uyarılan Gezer ile Parın'ın tartışmasının kavgaya dönüştüğü belirtilmişti.

Kavgaya Nihat Gezer'in 15 yaşındaki kardeşi M.G. ile Hasan Parın'ın oğlu Burak Parın da katıldığı, Nihat Gezer'in silahıyla Hasan Parın ve oğlu Burak Parın'ı vurduğu, baba Parın'ın öldüğü, Burak Parın'ın ise yaralandığı kaydedilmişti.

Nihat Gezer ve kardeşi M.G. olaydan sonra kaçmıştı. İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Nihat Gezer'i 20 gün sonra Kadıköy'de yakalamıştı.