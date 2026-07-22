Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı gözaltına alındı
Yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da düzenlenen operasyonla CHP'li Eyüpsultan Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Karabulut, Eyüpsultan Belediyesi Özel Kalem Müdürü Güray Geçyatan ve Benan Esengül emniyet güçlerince gözaltına alındı.
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Ankara'da CHP'li Çankaya Belediyesi'ne 11 Temmuz'da operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen bu operasyonda gözaltına alınan Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in de aralarında yer aldığı 24 şüpheli tutuklanmıştı. Hüseyin Can Güner, tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılmıştı.
BAŞSAVCILIKTAN 35 ŞÜPHELİYE AĞIR SUÇLAMALAR
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, görevden uzaklaştırılan Hüseyin Can Güner ve 35 şüpheli hakkında suç örgütü kurma, suç örgütüne üye olma, rüşvet alma, rüşvet verme ve ihaleye fesat karıştırma suçlamalarını yöneltiyor.