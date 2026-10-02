Eyüpsultan Belediyesi'ne operasyon: Başkan Mithat Bülent Özmen gözaltına alındı!
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah Eyüpsultan Belediyesi'ne yönelik geniş çaplı bir operasyon düzenlendi.
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Yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’in de bulunduğu toplam 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Şüphelilere yöneltilen suçlamalar arasında “suç örgütüne üye olma”, “rüşvet alma”, “rüşvet verme” ve “ihaleye fesat karıştırma” yer alıyor.
Yapılan eş zamanlı operasyonlar sonucunda hakkında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin tamamı yakalanarak gözaltına alındı.