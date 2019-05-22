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Eyüpsultan'da inşaat çukuruna düşen çocuğun ölümüyle ilgili bir kişi gözaltında

Eyüpsultan'da 9 yaşındaki çocuğun, inşaat alanındaki çukura düşerek hayatını kaybetmesiyle ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Eyüpsultan'da inşaat çukuruna düşen çocuğun ölümüyle ilgili bir kişi gözaltında

İslambey Mahallesi Fulya Sokak'ta dün bir inşaat alanındaki kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi'nin hayatını kaybetmesinin ardından başlatılan soruşturmada, inşaatın müteahhidi hakkında gözaltı kararı verildi. 

Harekete geçen Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, müteahhit Emrah D'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri devam eden Emrah D'nin, gün içinde adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Olay
İslambey Mahallesi Fulya Sokak'taki inşaat alanında bulunan kazık direkleri çukuruna düşen 9 yaşındaki Baran Geldi, itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonucu çukurdan çıkarılarak hastaneye kaldırılmış ancak müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Eyüpsultan
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