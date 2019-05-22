İstanbul Eyüpsultan'da inşaat alanındaki çukura düşen 9 yaşındaki Baran Geldi, hayatını kaybetti. Olayla ilgili İstanbul Valiliği sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi. Soruşturmada bir kişi gözaltına alındı.

İnşaat çalışması sırasında açılan inşaat kazık direkleri boşluğuna düşen 9 yaşındaki Baran hayatını kaybetti.



OLay İstanbul Eyüpsultan'da yaşandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerinin çalışması sonucu çukurdan çıkarılarak hastaneye kaldırılan küçük Baran, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



İstanbul Valiliği, 9 yaşındaki Baran Geldi'nin hayatını kaybetmesiyle ilgili sorumlular hakkında yasal işlem başlatıldığını bildirdi. Soruşturmada 1 kişi gözaltına alındı.