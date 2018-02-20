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Eyüpsultan'daki cinayet

Evinde silahla vurularak öldürülen Enver K'nin cinayet zanlısı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eşi ve eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen şüpheli adliyeye sevk edildi

Eyüpsultan'daki cinayet

Eyüpsultan'daki evinde silahla vurularak öldürülen Enver K. cinayetine ilişkin gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, dün Alibeyköy Merkez Mahallesi Kekik Sokak'taki evinde Enver K'nin silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan Enver K'nin eşi N.K. ve sevgilisi olduğu öne sürülen F.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

Olay
Alibeyköy Merkez Mahallesi Kekik Sokak'ta dün akşam saatlerinde Enver K. evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulunmuş, polis yaptığı çalışmanın ardından Enver K'nin eşi N.K ve sevgilisi olduğu öne sürülen F.D'yi Yalova'da gözaltına almıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #Eyüpsultan #cinayet
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