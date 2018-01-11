Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği "Eyüpsultan'dan Kudüs'e Dua Köprüsü" programı kapsamında bir araya gelen gruptakiler, sabah namazı kıldı

Eyüpsultan Belediyesi'nin düzenlediği "Eyüpsultan'dan Kudüs'e Dua Köprüsü" programı kapsamında bir araya gelen gruptakiler, sabah namazı kıldı.

Sabah namazını Eyüpsultan Camisi'nde kılan gruptakiler, daha sonra avluda toplanarak, "Eyüpsultan'dan Kudüs'e dua köprüsü" yazılı pankart açtı. Tekbir getiren gruptakiler, "Katil İsrail Filistin'den defol" sloganları attı.

Burada grup adına açıklama yapan Selman Alçep, ABD'nin Kudüs'ü, "İsrail'in başkenti" olarak tanımasıyla attığı son adımla Müslümanları kışkırtmaya yönelik davranışlarına devam ettiğini söyledi.

İslam coğrafyasındaki terör olaylarının arkasında İsrail'in olduğunu ileri süren Alçep, büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıyacağını bildiren ABD'nin bu rejime desteğini bir kez daha ortaya koyduğunu aktardı.

Kudüs'ün kırmızı çizgileri olduğunu dile getiren Alçep, şunları kaydetti:

"Bugün başta Filistin olmak üzere Suriye'de, Mısır'da, Doğu Türkistan'da, Myanmar'da, zalimlere karşı İslami kimlikleriyle onurla mücadele eden Müslüman kardeşlerimize direnişlerinde yalnız olmadıklarını ve 'Müslümanlar ancak kardeştir' ayetini ete kemiğe büründürdüğümüzü haykırmak için toplandık. İslam coğrafyasının parçalanmışlığı, Müslümanların sessizliği, Müslüman halkların basındaki liderlerin İslam ülkelerinde yapılanlara kayıtsız kalması, İsrail'i cesaretlendirmektedir."

Basın açıklamasının ardından Eyüpsultan Belediyesi tarafından kurulan mobil büfeden gruptakilere çorba ikram edildi.