Eyüpsultan'da havan topu mermisi bulundu

İstanbul’un Eyüpsultan ilçesi Akşemsettin Mahallesi 1. Güven Sokak'ta altyapı faaliyetlerini sürdüren İGDAŞ ekipleri, doğal gaz hattı kazısı sırasında gömülü bir cisim tespit etti. Teknik personel tarafından fark edilen cismin mühimmat olduğunun anlaşılması üzerine durum ivedilikle güvenlik birimlerine intikal ettirildi.

GÜVENLİK PROTOKOLLERİ DEVREYE ALINDI

Olay yerine intikal eden emniyet güçleri, çevre emniyetini sağlamak amacıyla geniş çaplı bir güvenlik şeridi oluşturdu. Uzman ekiplerin saha üzerinde gerçekleştirdiği teknik incelemede, cismin havan topu mermisi olduğu teyit edildi.

MÜHİMMAT MUHAFAZA ALTINDA

Tespit edilen mühimmat, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından güvenli bir şekilde muhafaza altına alınarak sahadan uzaklaştırıldı. Bölgede normale dönen yaşamla birlikte, söz konusu askeri materyalin geçmişine yönelik inceleme süreci devam ediyor.