Eyüpsultan'da korkunç cinayet! Aynı aileden 4 kişi öldürüldü
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi. Bir evde aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürüldü. Haberi duyarak eve gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde korkunç bir cinayet meydana geldi. Olayın yaşandığı adres Akşemsettin Mahallesi Derin Sokak oldu.
Edinilen bilgiye göre, 3 katlı apartmandan silah sesleri gelmesi üzerine çevre sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine belirtilen adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptıkları kontrolde, evde aynı aileden Fatma İnce (71), Mehmet Yenigün (43), Aysun Yenigün (42) ve Dilan Yenigün'ün (12) silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.
Haberi duyarak eve gelen ailenin yakınları sinir krizi geçirdi.
Sokakta ve binada güvenlik önlemi alan polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı